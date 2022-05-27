Louvre Müzesi'nin eski müdürüne tarihi eser kaçakçılığına karışma suçlaması

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin eski Müdürü Jean-Luc Martinez'in tarihi eser kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin eski Müdürü Jean-Luc Martinez'in Orta Doğu'da tarihi eser kaçakçılığına karışmak, tarihi eser kaçakçılığına göz yummak, sahte belge düzenlemek, kara para aklamak suçlamalarıyla polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Martinez'in Arap Baharı ayaklanmaları sırasında kaçırıldığından şüphelenilen antik Mısır eserlerinin ait olduğu ülkeye ilişkin sahte belge düzenlenmesine göz yumduğu iddia edildi. 2013-2021 yılları arasında Louvre Müzesi'nin Genel Müdürlüğü'nü yapan 58 yaşındaki Martinez, çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Temmuz 2018'de Orta Doğu ülkelerinden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma açılmıştı. - PARİS