Lova İnovasyon Merkezi açılış töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA
Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Varank: 'Bu ülkede 20 yılda sıfırdan bir AR-GE inovasyon ekosistemi inşa ettik' - Son Dakika
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