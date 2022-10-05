Varank: "Bu ülkede 20 yılda sıfırdan bir AR-GE inovasyon ekosistemi inşa ettik" - Son Dakika
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Varank: "Bu ülkede 20 yılda sıfırdan bir AR-GE inovasyon ekosistemi inşa ettik"

05.10.2022 11:24

Lova İnovasyon Merkezi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı.

Lova İnovasyon Merkezi açılış töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı. (1)

YORUMLAR
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Bakan Varank Ar-Ge harcamaları 30 kat arttı - TAMAMI FTP'DE Bakan Varank Ar-Ge harcamaları 30 kat arttı - TAMAMI FTP'DE BAKANLAR NEBATİ İLE VARANK, YALOVA'DA TEKSTİL FİRMASININ LOJİSTİK MERKEZİNİ AÇTI BAKANLAR NEBATİ İLE VARANK, YALOVA'DA TEKSTİL FİRMASININ LOJİSTİK MERKEZİNİ AÇTI
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Varank: 'Bu ülkede 20 yılda sıfırdan bir AR-GE inovasyon ekosistemi inşa ettik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Varank: "Bu ülkede 20 yılda sıfırdan bir AR-GE inovasyon ekosistemi inşa ettik" - Son Dakika
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