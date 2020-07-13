Löw, A Milli Takımımızla hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı
Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Futbol Takımımız ile Köln'de hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.
Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Futbol Takımımız ile Köln'de hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.
Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Löw, şu ifadeleri kullandı;"Gelecek yaz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak ve genç oyuncularımızı izlemek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız karşılaşmalar öncesinde bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum."
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:22 Kaynak: DHA
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