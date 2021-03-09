Löw Milli Takım'ı bırakıyor - Son Dakika

Löw Milli Takım'ı bırakıyor

09.03.2021 16:55
Löw Milli Takım'ı bırakıyor, System.String[]

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Löw'ün Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılacağı bildirildi.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Löw'ün Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılacağı bildirildi.Alman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, bu yazın oynanacak Avrupa Kupası maçlarından sonra Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılacağı bildirildi.

Löw'ün Teknik direktörlük görevini bırakma nedeni ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı. Löw kararını DFB'nin internet sitesinden duyurdu. Löw'den DFB'ye teşekkür

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) internet sayfasında Löw'ün şu açıklamasına yer verildi:

"Bu adımı bilinçli olarak, tam bir gururla ve çok müteşekkir olarak, aynı zamanda da önümüzdeki Avrupa Kupası öncesi kırılmayan büyük bir motivasyonla birlikte atıyorum."

Löw açıklamasının devamında Futbol Fererasyonu yöneticilerine teşekkür ederek şunları söyledi: "Gururluyum çünkü ülkem için angaje olmak benim için çok özel ve onur verici. ve neredeyse 17 yıl ülkemin en iyi futbolcularıyla çalışabildiğim ve onların gelişimlerine eşlik edebildiğim için. Onlarla beni, özellikle 2014'de Brezilya'da kazandığımız Dünya Şampiyonluğu gibi mükemmel ve büyülü anlardaki büyük zaferler kadar can yakıcı yenilgiler de bağlıyor. DFB'ye bana ve ekibime her zaman mükemmel çalışma olanakları sağladığı için müteşekkirim ve öyle kalacağım." Keller'den övgü

DFB Başkanı Fritz Keller ise Löw'ün istifa kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Löw'un kararına büyük saygı duyuyorum" dedi.

Löw'den "Dünya futbolunun en büyük antrenörlerinden biri" diye söz eden Keller, "Yıllar boyunca Alman futbolunu neredeyse hiç olmadığı gibi şekillendirdi ve uluslararası üne kavuşmasında yardımcı oldu. Bunu sadece spor başarıları nedeniyle değil, aynı zamanda empati ve insanlığı nedeniyle de başardı. Kararını bize erken bildirmesi takdire şayan. Böylece DFB olarak onun yerine geçecek kişiyi sakin ve orantılı bir şekilde belirleyebilmek için bize gerekli zamanı vermiş oldu" diye konuştu.

Joachim Löw 2006'dan bu yana Alman Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürütüyordu.

DW/BÖ,TY

(c)

Löw Milli Takım'ı bırakıyor

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Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Löw Milli Takım'ı bırakıyor - Son Dakika


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