Lowy Institute: Savaş olmazsa, ABD, Çin'in yükselişini engelleyemez

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Institute, bir savaş çıkmadığı sürece ABD'nin, Çin'in Asya'daki yükselişini durduramayacağını vurguladı.

South China Morning Post'un haberine göre, Lowy Institute ilkini geçen yıl yayınladığı, 'Asya Güç Endeksi' araştırmasının 2019 yılı sonuçlarını açıkladı.

Avustralya hükümetine yakınlığı ile bilinen düşünce kuruluşu, endeksi oluştururken ülkelerin ekonomik, diplomatik, siyasi ve askeri güç ve etkilerine göre puanlar veriyor.

Buna göre Amerika 100 üzerinden 84.5 puan ile özellikle askeri kapasitesi sayesinde hala Asya Pasifik bölgesinin lider gücü olsa da; 75.9 puan ile hemen arkasından gelen Çin farkı kapatıyor. Geçen yıl iki süper güç arasındaki puan farkı 10 iken, Bu yıl fark Çin'in yükselmesi ve Amerika'nın gerilemesiyle 8.6 puana düştü.

Lowy Institute yayınladığı raporunda: "ABD'nin mevcut dış politikası bu eğilimi hızlandırıyor olabilir… Değerlendirdiğimiz senaryoların çoğunda, bir savaş çıkmadığı takdirde Amerika, kendisi ve Çin arasında bu farkın daralmasını durdurabilecek gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Lowy Institute Asya Güç ve Diplomasi Programı Başkanı Herve Lemahieu ise Trump yönetiminin ticaret savaşlarına odaklanmasının, Amerika'nın Asya'da güç yitirmesine karşı çok az etki oluşturabildiğini kaydetti.

Endeks, Amerika'nın bölgedeki diplomatik gücünün Pekin ve Tokyo'nun gerisinde kaldığını gösteriyor. Araştırmacılar bu durumu ABD'nin yeni ekonomik hedeflerinin, Washington'ın geleneksel 'uzlaşma tabanlı liderlik' politikası ile çelişmesine bağlıyor.

Çin'in toplam güç puanının geçen yılki 74.5 seviyesinden 75.9'a yükselmesi ise ekonomik hammaddeler konusunda liderliği ABD'den almasından kaynaklanıyor.

Çin'in milli gelirinin sadece 2018'de Avustralya'nın toplam ekonomisi kadar büyüdü. Bu arada nüfus içerisinde orta-üst sınıfların hızla güçlenmesi özellikle Amerika'nın, Çinli teknoloji ürünlerini batılı pazarlarda yasaklamaya çalışmasına karşı denge unsuru olarak ortaya çıkıyor.

Pekin yönetiminin gücünü daha da artırmasının önünde yer alan en önemli engeller ise komşu 11 ülke ile sınırlar konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar ve 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin bazı ülkelerde oluşturduğu rahatsızlıklar olarak sıralanıyor.