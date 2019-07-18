Son Dakika Haberleri: Lowy/McGregor-Çin ABD Hazine kağıtlarını silah olarak kullanmayacak
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Lowy/McGregor-Çin ABD Hazine kağıtlarını silah olarak kullanmayacak

1 saat önce

Düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nden Richard McGregor, Çin'in ABD ile ticaret savaşında kullanabileceği başka "silahları" olduğuna işaret ederek, elindeki ABD Hazine kağıtlarını satmanın kullanılacak silahlardan biri olmayacağını söyledri.

Lowy/McGregor-Çin ABD Hazine kağıtlarını silah olarak kullanmayacak, System.String[]
Düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nden Richard McGregor, Çin'in ABD ile ticaret savaşında kullanabileceği başka "silahları" olduğuna işaret ederek, elindeki ABD Hazine kağıtlarını satmanın kullanılacak silahlardan biri olmayacağını söyledri.
CNBC'nin haberine göre McGregor, Çin'in ABD ile savaşta elindeki ABD Hazine kağıtlarını satmak yerine, ekonomisini, ekonomisine girişleri ve yabancıların Çin ekonomisine erişimlerini yönetme yoluna gidebileceğini vurguladı.
Dünyada halen en çok ABD Hazine Bonosu tutan yabancı yatırımcılar 1.11 trilyon dolarla Çin ve 1.1 trilyon dolarla Japonya olarak sıralanıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
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