Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika Spor

Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde

6 saat önce

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen 2020 3'üncü Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi, 3x3 Karışık Buz Hokeyi disiplininde temsil eden sporcular Sidre Özer ve Kerem Alsan yarı finale yükseldi.

Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde, System.String[]

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen 2020 3'üncü Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi, 3x3 Karışık Buz Hokeyi disiplininde temsil eden sporcular Sidre Özer ve Kerem Alsan yarı finale yükseldi.

Yarı finale yükselen sporculardan Kerem Alsan TSİ 14: 00'te başlayacak müsabakada Sidre Özer ise TSİ 15: 30'da başlayacak müsabakada final oynamak için ter dökecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak çok heyecanlı olduklarını belirterek,  "Spor ve branş tarihimizde ilk kez olimpiyat oyunlarına katılım sağladık ve şimdi madalya heyecanı yaşıyoruz. Sporcularımıza yarı final müsabakalarında başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize olimpiyat madalyası getirmek nasip olur" dedi.


İsviçre, Türkiye, Lozan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor
Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz

Son Dakika Haberleri
01:34 La Liga lideri Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden aldı - Son Dakika Spor
00:49 Son dakika | Süper Lig'in 18 kulübünden flaş karar - Son Dakika Spor
00:25 Kinsey Wolanski'nin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika Spor
00:14 Son dakika transfer haberleri | Milan, Asmir Begovic'i transfer etti - Son Dakika Spor
00:09 Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika Spor
22:53 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 05:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]