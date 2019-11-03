Son Dakika Haberleri: Lozan 2020'ye Buz Hokeyi'nden 3 kota
Son Dakika Spor Lozan 2020'ye Buz Hokeyi'nden 3 kota

Lozan 2020'ye Buz Hokeyi'nden 3 kota

6 saat önce

İsviçre'nin Lozan şehrinde 9-22 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den buz hokeyi branşında üç sporcu kota almayı başardı.

Lozan 2020'ye Buz Hokeyi'nden 3 kota, System.String[]

İsviçre'nin Lozan şehrinde 9-22 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den buz hokeyi branşında üç sporcu kota almayı başardı.

Eylül 2019'da İstanbul ve Ankara'da Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) gözetiminde yapılan Yetenek Testi sonucunda yayınlanan listede Türkiye'den kadınlarda Sidre Özer, erkeklerde ise Kerem Alsan ve Ziya Efe Güçlü yer aldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu iş birliği ile 2020 Lozan'da ilk kez yapılacak 3x3 Karışık Buz Hokeyi Disiplini'ne 40 ülke kayıt yaptırdı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, bu seviyede bir organizasyona ilk kez katıldıklarını belirterek,  "Sporcularımız buz hokeyinde dünyanın en önde gelen ülkelerini temsil eden sporcularla beraber yarışacak. Genç yaş kategorisinde elde edecekleri bu tecrübenin milli takımlarımıza yansıması son derece olumlu olacaktır. Sporcularımızın ailelerine, antrenörlerine ve kulüplerimize büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:55 Kaynak: DHA
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