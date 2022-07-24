Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi

Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü

24.07.2022 09:30
Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi ve benzeri görülmemiş bir siyasi zafer olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı azim, inanç, cesaret, fedakarlık ve kararlılıkla yürüten yüce Türk milletinin, bu zaferi Lozan Barış Antlaşması ile taçlandırarak önemli bir zafer elde ettiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de deyimiyle Lozan Antlaşması Türk tarihinde dönüm noktası oldu. Lozan Antlaşması, Türkiye'nin tapu senedidir. Benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Kimilerine bir şey ifade etmiyor ya da anlamak istemiyor olabilirler. Ancak bizim için Lozan demek Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini tüm dünyaya kabul ettiren zafer demektir.

Lozan Barış Antlaşması, Edirne için de çok büyük öneme sahiptir. Lozan Antlaşması'nın kahramanı İsmet İnönü ayrıca Edirne'nin ilk milletvekillerindendir. İsmet Paşa, Lozan'da bugün Edirne'nin en gözde en güzide yeri, kentimizin akciğerleri olan ve Meriç Nehri'nin batısındaki tek Türk toprağı olan Karaağaç'ı, bu antlaşma ile alarak Edirne'ye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye etmiş, sözünü de yerine getirmiştir. Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılında, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Edirne Milletvekili, fahri hemşerimiz Lozan kahramanı İsmet İnönü'yü ve şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz? Trabzon'da 'Yeni Dünya Düzeninde Türkiye için Riskler ve Fırsatlar' paneli düzenlendi Trabzon'da 'Yeni Dünya Düzeninde Türkiye için Riskler ve Fırsatlar' paneli düzenlendi
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:55 Kasaplar Federasyonu'ndan 'petshop' geri vitesi: Verdiğimiz hizmet tamamen farklı
08:37 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz
00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi'nin Tahran pozu Almanları endişelendirdi: Bu bir meydan okumadır
00:47 AK Partili Mustafa Elitaş'tan ekonomi yorumu: Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek alternatif
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
00:01 Altılı masada neler oluyor? DEVA ve Gelecek Partisi arasında kavga! Babacan'ın Davutoğlu hakkındaki ifadeleri bardağı taşırdı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
23:01 İstanbul semalarında görüldü! Heyecanlandıran cisimler Elon Musk'a ait çıktı
22:44 Devlet unutmaz! Başbağlar köyünde 33 vatandaşımızı şehit eden PKK'lı teröristleri acı bir son bekliyor
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 09:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement