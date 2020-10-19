İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi - Son Dakika

İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi

19.10.2020 13:16
İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi, System.String[]

İSVİÇRE'nin Lozan kentinden yanlarında 7 yaşındaki ikizleri Alice ve Margaux ile birlikte bisikletle yola çıkan Leila (45) ve Marc Servajan (54), geldikleri Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesi Yıldızları Bisiklet Akademisi'ni (LYMBA) ziyaret etti.

İSVİÇRE'nin Lozan kentinden yanlarında 7 yaşındaki ikizleri Alice ve Margaux ile birlikte bisikletle yola çıkan Leila (45) ve Marc Servajan (54), geldikleri Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesi Yıldızları Bisiklet Akademisi'ni (LYMBA) ziyaret etti.

Kırklareli'nde kurulduğu günden bu yana dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını ağırlayan LYMBA'nın son misafirleri, İsviçreli Servajan ailesi oldu. Emekli öğretmen Leila ile mühendis Marc Servajan çifti, 7 yaşındaki çocukları Alice ve Margaux ile birlikte yıllardır hayalini kurdukları bisikletle Türkiye turunu gerçekleştirdi. Lozan kentinden bisikletleriyle İstanbul'a doğru yola çıkan ailenin dinlenme durağı Lüleburgaz oldu. Lüleburgaz'da yolda tesadüfen karşılaştıkları bisiklet tutkunu İnanç Zorlutuna tarafından LYMBA'ya gelen aile, tesiste misafir edildi.

'ROTA BİZİ NEREYE GÖTÜRÜRSE ORAYA GİDECEĞİZ'İstanbul'a uzun yıllardır bisikletle yolculuk yapmak istediklerini söyleyen Leila Servajan, İstanbul'dan sonraki rotalarına henüz karar vermediklerini söyledi. Servajan, "İsviçre'nin Lozan kentinden yola çıktık. İstanbul'a doğru gidiyoruz. İstanbul'dan sonrasını bilmiyoruz. Rota bizi nereye götürürse oraya gideceğiz" dedi.'TÜRKİYE'YE AŞIK OLDUK'Bisikletle gezmeye eşi Marc Servajan ile başladıklarını söyleyen Leila Servajan, ikizleri Alice ile Margaux doğduktan sonra plana onları da dahil ettiklerini belirtti. İlk olarak Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Servajan, Türkiye ve Türk insanına aşık olduklarını söyledi. Servajan, "Bisikletle gezmeye eşimle birlikte başladık. Çocuklar henüz dünyaya gelmemişti. Daha sonra da bisikletle dünyayı gezme deneyimini onlarla paylaşmıştı. Türkiye'de bu bizim 2'nci gecemiz. Türkiye'ye aşık olduk. Buna, bizim karşımıza çıkan güzel insanlar etki etti" diye konuştu.'BÖYLE BİR YERİ HİÇ GÖRMEDİK'Leila Servajan, LYMBA gibi bir yapıyı dünyanın hiçbir yerinde görmediklerini belirterek, "Böyle bir yeri hiçbir şekilde, hiçbir yerde görmedik. Burayı çok beğendik. Çocuklarımız çok uzun kilometrelerin ardından LYMBA'ya yorgun gelmemize rağmen burayı çok sevdi. Veledromun etrafında defalarca tur attılar. Aileler ve çocuklar için burası mükemmel bir yer. Burayı daha önceden hiç duymamıştık. Yolda İnanç Zorlutuna ile karşılaştık. Şanslıyız ki biz ya da o 5 dakika erken geçmiş olsa buradan hiç haberimiz olmayacaktı. Şanslıyız ki burayı gördük ve çocuklarımız da burayı çok sevdi" ifadelerini kullandı.'TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ GERÇEKMİŞ'Yola çıkmadan önce gezginlerden Türkiye ve Türk misafirperverliği hakkında olumlu sözler duyduklarını ifade eden Servajan, "Gezginlerden Türkiye hakkında çok iyi şeyler duyduk. Onlar bize Türkiye'yle ilgili çok iyi anılar anlattılar. Biz de şu anda bu güzel anıları Türkiye'de yaşıyoruz. Sınırı geçtikten sonra ilk köye geldik. Dereköy'de bizi ilk gördükleri anda çay ikram ettiler. Biz buna çok şaşırdık. Başka da söyleyecek bir şey yok. Türk misafirperverliği gerçekmiş" dedi.  'BİSİKLET SÜREN ÇOK FAZLA ÇOCUK VAR'

Leila Servajan, çocuklarını da tura katmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bir yıl önce bunu kendi ülkemizde 10 günlük demo olarak denedik. Çocuklar da bisiklete binmeyi sevince bu projeye çocuklarımızı da dahil ettik. Yola böyle çıktık. Burada 4 tekerlekli bisikletle sürmeyi öğrenen çok fazla çocuk gördüm. Bu onlar için çok büyük bir fırsat. Bu kente lazım olan taşıt bisiklet" diye konuştu.


- Kırklareli
İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi
İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi
İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi
İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi
İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi
İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi
İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi
İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi

İstanbul, Bisiklet, Türkiye, Lozan, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam İsviçreli aile, Lozan'dan Kırklareli'ne bisikletle geldi - Son Dakika

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