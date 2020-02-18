LP Salo: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor LP Salo: 3-0 - Son Dakika Spor

LP Salo: 3-0

7 saat önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)FENERBAHÇE OPET: Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)LP SALO:...

LP Salo: 3-0, System.String[]

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)

FENERBAHÇE OPET: Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)

LP SALO: Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Mehtola, Ternava, Piesanen, Laaksonen)

SETLER: 25-17, 25-12, 25-14

SÜRE: 61 dakika (21, 21, 19)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı konuk ettiği Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 25-17, 25-12, 25-14'lük setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.


OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:13 Kaynak: DHA
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