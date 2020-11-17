LPG'de 18 kuruş indirim - Son Dakika

LPG'de 18 kuruş indirim

17.11.2020 09:57
LPG'de 18 kuruş indirim, System.String[]

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 18 kuruş indirim yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 18 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 18 kuruş indirim geldiğini açıkladı. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi. - İSTANBUL

LPG'de 18 kuruş indirim

Petrol, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel LPG'de 18 kuruş indirim - Son Dakika


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