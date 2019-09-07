Son Dakika Haberleri: LPG deposunda 20 kilo eroin ele geçirildi
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LPG deposunda 20 kilo eroin ele geçirildi

1 saat önce

LPG deposunda 20 kilo eroin ele geçirildiVAN - Van'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yaptıkları aramada LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi.

LPG deposunda 20 kilo eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yaptıkları aramada LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği 'Lina' ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın LPG tankının içerisine zulalanmış 40 paket halinde toplam 20 kilo 454 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan B.Ç. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Başkale, Polis, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:02 Kaynak: İHA
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