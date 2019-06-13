Son Dakika Haberleri: LPG gümrük işlemleri
Son Dakika Ekonomi Haber

LPG gümrük işlemleri

3 saat önce

Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Zonguldak Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

LPG gümrük işlemleri, System.String[]
Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Zonguldak Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Zonguldak Gümrük Müdürlüğü, LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinden biri olarak belirlendi.
Böylece, LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemleri Alanya, Aliağa, Beylikdüzü Akaryakıt, Giresun, İsdemir, Körfez Petrokimya, Mersin Akaryakıt, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak gümrük müdürlüklerinde yapılabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Zonguldak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Ticaret Bankasının satın alma süreci askıya alındı ABD petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti Trump Çin'e uygulanacak yeni gümrük vergileri için tarih vermekten kaçındı Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LPG gümrük işlemleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]