LPG gümrük işlemleri
3 saat önce
Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Zonguldak Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Zonguldak
Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Zonguldak Gümrük Müdürlüğü, LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinden biri olarak belirlendi.
Böylece, LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemleri Alanya
, Aliağa
, Beylikdüzü
Akaryakıt, Giresun
, İsdemir
, Körfez
Petrokimya, Mersin
Akaryakıt, Samsun
, Tekirdağ
, Trabzon
ve Zonguldak gümrük müdürlüklerinde yapılabilecek.
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