LPG ithalatı ağustosta arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 332 bin 804 tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya, Norveç, Türkiye Serbest Bölge, Malta, İspanya, İsviçre ve İngiltere oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 332 bin 804 tona yükseldi.

Ağustosta, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 5,1 artarak 2 bin 332 tona çıktı. İhracat, Yunanistan, İsviçre, Mısır, Bahama Adaları ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne gerçekleştirildi.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 7 azalarak 88 bin 941 tona indi.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta 354 bin 809 ton otogaz, 69 bin 700 ton tüplü LPG ve 7 bin 81 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, toplamda 431 bin 590 ton LPG satışı gerçekleşti.

Tüplü LPG satışı ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6, dökme LPG satışı yüzde 41,2 azalırken, otogaz satışı ise yüzde 3,7 arttı. Böylece iç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 1,35 artış gerçekleşti.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 82,2 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 16,2 ile tüplü LPG, yüzde 1,6 ile de dökme LPG izledi.