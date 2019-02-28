Son Dakika Haberleri: Lpg İthalatı Aralıkta Arttı

Lpg İthalatı Aralıkta Arttı

1 saat önce

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,19 artarak 210 bin 321 tona yükseldi.

Lpg İthalatı Aralıkta Arttı, System.String[]
Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,19 artarak 210 bin 321 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Aralık Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Rusya, İngiltere, Santa Kitts ve Nevis ile İspanya oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,19 artarak 210 bin 321 tona çıktı.

Geçen yıl aralıkta rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da yüzde 48,44 azalarak 12 bin 809 tona geriledi. Söz konusu ihracat İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 16,77 artışla 79 bin 396 tona çıktı.

LPG satışı azaldı

Tüplü LPG satışı geçen yıl aralıkta yüzde 12,8, dökme LPG satışı yüzde 24,1 azalırken, otogaz satışı yüzde 1,06 arttı. Böylece iç piyasaya yapılan toplam LPG satışı toplamda yüzde 2,4 azaldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince aralıkta 55 bin 800 ton tüplü LPG, 7 bin 624 ton dökme LPG ve 250 bin 684 ton otogaz satışı yapıldı.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 79,8 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 17,7 ile tüplü LPG, yüzde 2,4 ile de dökme LPG izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Cezayir, Aralık, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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