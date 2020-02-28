LPG ithalatı aralıkta arttı - Son Dakika
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LPG ithalatı aralıkta arttı

14 dakika önce

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,50 artarak 242 bin 913 tona yükseldi.

LPG ithalatı aralıkta arttı, System.String[]

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,50 artarak 242 bin 913 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun aralık ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Yunanistan, Hollanda ile Rusya oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,50 artarak 242 bin 913 tona çıktı.

Aralıkta, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,57 artarak 13 bin 652 tona çıktı. İhracat, Yunanistan, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 3,52 artarak 82 bin 191 tona çıktı.

Aralık 2019'da dağıtıcı lisansı sahiplerince 266 bin 181 ton otogaz, 55 bin 277 ton tüplü LPG ve 7 bin 763 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, toplam 329 bin 222 ton LPG satışı gerçekleşti.

LPG satışı arttı

Tüplü LPG satışı geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 1,82, dökme LPG satışı yüzde 6,18 artarken, otogaz satışı ise yüzde 0,94 azaldı. Böylece iç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 4,81'lik artış gerçekleşti.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 80,85 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 16,79 ile tüplü LPG, yüzde 2,36 ile de dökme LPG izledi.

Yunanistan, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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