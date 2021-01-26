LPG ithalatı geçen yılın kasım ayında yüzde 1 arttı - Son Dakika

LPG ithalatı geçen yılın kasım ayında yüzde 1 arttı

26.01.2021 10:39
LPG ithalatı geçen yılın kasım ayında yüzde 1 arttı, System.String[]

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,06 artarak 238 bin 558 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,06 artarak 238 bin 558 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Yunanistan ve Bahama Adaları oldu.

LPG ithalatı, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı kıyasla yüzde 1,06 artarak 238 bin 558 tona yükseldi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yaklaşık yüzde 36,10 azalarak 11 bin 3 tona geriledi. İhracat, İsviçre, Lübnan, Tunus ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Söz konusu dönemde LPG üretimi de yüzde 0,96 azalışla 85 bin 386 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl kasımda 254 bin 64 ton otogaz, 57 bin 762 ton tüplü LPG ve 8 bin 375 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, kasımda toplam LPG satışı yaklaşık 320 bin 201 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 7,78 artarken, otogaz satışı yüzde 7,02 ve tüplü LPG satışı yüzde 0,18 azaldı. İç piyasada toplam LPG satışları ise yüzde 5,51 azalış gösterdi.

Söz konusu ayda, yüzde 79,35 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 18,04 ile tüplü LPG, yüzde 2,62 ile dökme LPG izledi.

Türkiye, Petrol, Enerji, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LPG ithalatı geçen yılın kasım ayında yüzde 1 arttı - Son Dakika Ekonomi


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