Son Dakika Haberleri: LPG ithalatı nisanda 251 bin tona düştü
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LPG ithalatı nisanda 251 bin tona düştü

1 saat önce

Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,76 azalarak 251 bin 374 tona geriledi.

LPG ithalatı nisanda 251 bin tona düştü , System.String[]
Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,76 azalarak 251 bin 374 tona geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:53 
Türkiye, Ekonomi
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