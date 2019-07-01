LPG ithalatı nisanda 251 bin tona düştü
1 saat önce
Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,76 azalarak 251 bin 374 tona geriledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:53
'nin LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,76 azalarak 251 bin 374 tona geriledi.
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