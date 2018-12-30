Son Dakika Haberleri: Lpg'li Araç Alev Aldı: 1 Yaralı

Lpg'li Araç Alev Aldı: 1 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalıştırdığı LPG'li otomobili alev alan sürücü ağır yaralandı.

Lpg'li Araç Alev Aldı: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalıştırdığı LPG'li otomobili alev alan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki 01 VCG 41 plakalı otomobiline binen Osman Tüfekçi, otomobilinde sigarasını yakmasıyla LPG'li otomobilde patlama meydana geldi. Yanan otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Tüfekçi ağır yaralandı. Patlama şiddetiyle olay yerinin yakınında bulunan Özcan Boyukısa isimli vatandaşta baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı Tüfekçi ve baygınlık geçiren Boyukısa Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin gelmesi sonucu patlayan otomobil kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın asıl nedenini araştırıyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
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