LPG'li araç alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi

LPG'li araç alev topuna döndü

27.04.2022 09:50

- LPG'li araç alev topuna döndü Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

- LPG'li araç alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobil, LPG tankına sıçramadan yangın kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sararken çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin LPG tankına sıçramadan yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

LPG'li araç alev topuna döndü
LPG'li araç alev topuna döndü
LPG'li araç alev topuna döndü
LPG'li araç alev topuna döndü
LPG'li araç alev topuna döndü
LPG'li araç alev topuna döndü
LPG'li araç alev topuna döndü

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa LPG'li araç alev topuna döndü - Son Dakika


Son Dakika
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
10:00 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir
09:53 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 10:44:58. #1.13#
SON DAKİKA: LPG'li araç alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement