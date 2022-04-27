LPG'li araç alev topuna döndü - Son Dakika

- LPG'li araç alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobil, LPG tankına sıçramadan yangın kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sararken çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin LPG tankına sıçramadan yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.