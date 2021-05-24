LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz - Son Dakika

LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz

24.05.2021 14:14
LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz, System.String[]

Diyarbakır'da oto tamir ustaları, LPG'li araçlarda 100 liralık bakımdan kaçılması halinde araçta binlerce liralık masrafın oluşabileceğini kaydetti.

Diyarbakır'da oto tamir ustaları, LPG'li araçlarda 100 liralık bakımdan kaçılması halinde araçta binlerce liralık masrafın oluşabileceğini kaydetti.

Hava sıcaklığındaki mevsimsel değişimlerin plastik yakıt hortumlarında tahribata neden olması ve LPG filtrelerinin değişmemesi araçlarda hem yakıt tüketimini arttırıyor hem de kaçaklardan dolayı araçların yanma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, 100 liralık bakımdan kaçan vatandaşların hem hayatlarını hem de ceplerini riske attığını söyledi. Özellikle LPG'li araç kullananların araç bakımlarını aksatmamaları gerektiğini kaydeden Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi 1. Sanayi Sitesinde bir LPG servisi mekanik uzmanı Bilal Dumlupınar, araç bakımlarının mutlaka yetkili ve resmi servisler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti. Dumlupınar, "Yılda 2 kere araç bakımının yapılmasını söylüyoruz. Mesele yılda 2 kere bakım yapılmasıdır. Piyasada kullanılan gazların, motor bakımsızlığı bunlardan dolayı aksatıyorlar. Araçta sıkıntı çıkıyor, fazla yakıt yakıyor ondan sonra çekişten düşüyor, motor üst kapağa zarar veriyor miktar olarak vitesi, ayarı, kaçak kontrolü, LPG katkısı bunları basıyoruz. Toplamda 150 liradır, biz 100 liraya indiriyoruz 100 liralık masraftan kaçtığı zaman onlara milyara yakın masraflar çıkıyor. LPG bakımlarını aksatmasınlar, aksatmadıkları zaman kendileri faydalanır. Yani filtresi, ayarı, kontrolü, hortumlardır, yani bir hortum, kelepçe hayat kurtarır. Tüp tankı resmiyeti 10 yılda bir değişiyor düşünüldüğü zaman bakıldığı zamanda 10 yıldan sonra değişen depolar saç milim kadar inceliyor. Devletin ve hükümetin yapmış olduğu 10 yıllık değişimi bizde destekliyoruz. Bir ara gündeme geldi 15 yıl söylentisi oldu, yalnız 10 yıl tam değerindedir saç milim kalınlığında incelendiği zaman çürüme meydana geliyor. Allah etmesin kolay kolay patlamaz günümüzdeki kullanılan depolar patlama oranı yok, yüzde 0 oranda diye biliyoruz. Ama çok inceliyoruz incelediğimiz zaman tehlike meydana getiriyor, Tehlikeyi görmeden önce yapmak lazım. Günümüzde patlayan araçlara bakıldığı zaman zaten LPG'nin deposu patlamıyor. Şamandıra, LPG sisteminin hortumları, rekor ve kesicilerden kaynaklık patlama oluyor. Bir araç bakıma geldiğinde tüm bunların kontrolleri yapılıyor" dedi.

"Araç yakıtı fazla tüketiyordu"

Araç sahibi Celal Taş ise LPG bakımından haberi olmadığını aktararak, araçta çekişin düşmesi ve fazla yakıt yakımından dolayı serviste bakıma getirdik. Taş, "Tüp bakımını yaptırmak için geldim, geldiğimde tüp filtresinin ne kadar kötü olduğunu gördüm, aracım çekiçten düşmüştü. Yakıt yüksek yakıyordu, ustaya yaptırdık, tüp bakımı diğer bakımlar gibi çok önemli, bizde bilmiyorduk sürekli yakıt fazla yakıyordu, ustaya geldiğimizde tüpün ayarlarının bozuk olduğunu söyledi, filtreyi söktü filtrenin ne kadar kirli olduğunuda gördük. Onun da yakıtta çok büyük bir etkisi var o yüzden değiştirdik, inşallah bundan sonra randıman alırız, vatandaşlar diğer araç bakımı gibi tüp bakımlarını da yapsınlar, özellikle kaçak kontrolü yapılsın, çünkü araçta kaçak olunca patlamaya vesile olur" diye konuştu. - DİYARBAKIR

LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz
LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz
LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz
LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz
LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz
LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz
LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz

Diyarbakır, Dumlupınar, Yenişehir, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu

Son Dakika Haberleri
15:44 "Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi
15:38 Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu
15:30 Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim
15:24 Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı
15:14 Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
15:12 İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak
15:10 Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?
15:09 Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak
14:31 İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
Bülent Ersoy, İsrail'den tasarımı üç ayda hazırlanan 21 milyon TL'ye bir yüzük aldı! Bülent Ersoy, İsrail'den tasarımı üç ayda hazırlanan 21 milyon TL'ye bir yüzük aldı!         
15:49
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu         
15:38
Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı         
15:24
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak         
15:10
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
13:20
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu         
12:03
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 15:55:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement