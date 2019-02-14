Son Dakika Haberleri: Lpg'li Araç Sahipleri Dikkat

Lpg'li Araç Sahipleri Dikkat

24 dakika önce

Benzinli araçların yakıtlarından tasarruf etmek için taktırılan LPG dönüşüm sistemleri, bakımları yapılmadığı takdirde maliyeti daha da arttırabiliyor, bununla birlikte tehlikeli de olabiliyor.

Lpg'li Araç Sahipleri Dikkat, System.String[]
Benzinli araçların yakıtlarından tasarruf etmek için taktırılan LPG dönüşüm sistemleri, bakımları yapılmadığı takdirde maliyeti daha da arttırabiliyor, bununla birlikte tehlikeli de olabiliyor.

Benzinli araçlarda uygulanan LPG dönüşüm sistemleri ile sürücüler, yüzde 40-50 arasında yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Liquified petroleum sas (LPG) olarak adlandırılan ve Türkçe karşılığı 'sıvılaştırılmış petrol gazı' olan yakıt sistemi, artan benzin fiyatlarıyla birlikte daha çok rağbet görüyor. Birçok benzinli araçlara uygulanan LPG dönüşüm sistemi ile sürücüler ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlarken, bakımları yapılmayan LPG sistemleri yakıt maliyetini artırabiliyor. Uzmanlar, bakımları yapılmayan LPG'li araçların, faydalanılacak olan yüzde 40'lık tasarrufu sağlamadığı gibi, bunun yanında fazladan masraf ve tehlikeleri de beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

"Her 10 bin kilometrede LPG bakımı şart"

Ordu 2. Sanayi Sitesinde LPG dönüşüm ve bakım servisi bulunan teknisyen Sadık Gürsoy, Türkiye'deki benzinli araçların yaklaşık yüzde 70'inin LPG dönüşüm sistemi ile kullanıldığını belirtti. Her 10 bin kilometrede bir LPG'li araçlarda yapılması gereken bakımlardan bahseden Gürsoy, "Araçlarda her on bin kilometrede olmazsa olmazlardan birisi LPG bakımdır. Bu bakımlarda filtrelerin değişmesi gerekir. Filtreler değişmediği ve bakımların yapılmadığı takdirde önce enjektöre, ardından da aracın supaplarına zarar verir. Bunun sonucunda da aracın yakıtı artar ve performansı düşer" dedi.

Bakımların yapılmadığı takdirde, araçların performanstan düştüğü gibi, gaz kaçırabileceğine de dikkat çeken Gürsoy, "Karbüratörlü araçlarda bulunan hava ve gaz filtresinin her 6 ayda, sıralı sistemli araçlarda da her 10 bin kilometrede bir LPG bakımına girmesi gerektiğine vurgu yapan teknisyen Gürsoy, "Bu 10 bin kilometre dolduğu zaman 2 tane filtresi vardır ve enjektör temizliği yapılması gereklidir. Bunlar eğer yapılmazsa gaz kaçakları meydana geldiği gibi, yakıtta da yükselme meydana gelebiliyor. Performansı da düştüğü için müşteriler bunu kendisi de hissedebiliyor" şeklinde konuştu.

"Can güvenliği için de önemli"

Teknisyen Gürsoy, LPG bakımının mal güvenliğinin yanında can güvenliği açısından da önemli olduğuna değinerek, "Eğer şayet bakım yapılırsa yüzde 40-50 arasında yakıt tasarrufu sağlanabiliyor (benzine oranla). Bunun yanında can güvenliği de çok önemli. Ailesini ve kendisini sevenlerin bu bakımları mutlaka yaptırması lazım. LPG'li araçlarda iş gazla olduğu için tehlikeli olduğu için bakımlarına daha çok dikkat edilmesi ve sürekli olarak gaz kaçaklarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bakım ücretleri de zaten çok büyük rakamlarda da değil. O yüzden araçların da sağlığı için bakımların yapılması muhakkak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Gürsoy, bu bakımları uzman yetkili kişilerin yapması gerektiğini de sözlerine ekledi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:37 Kaynak: İHA

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