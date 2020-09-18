Lpg'li araçlar AVM otoparkına girecek - Son Dakika

Türkiye'de 5 milyon LPG'li araç sahibinin alışveriş merkezleri otoparklarına girmesiyle ilgili düzenlemede sona gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; ilgili yönetmeliğin 10-15 gün sonra hayata geçirileceğini söyledi. Türk Stadartları Enstitüsü tarafından belirtilen şartlarda muayeneleri yapılan LPG'li araçların, yine TSE'nin belirlediği şartlardaki otoparklara alınacağını aktaran Bakan Kurum "AVM'ler ve iş yerleri 'Otoparkım Türk Standartları Enstitüsüne göre LPG'li araçların girmesine uygundur' belgesi alacak. LPG'li araçlarımız da kontrollü şekilde buralara alınabilecek" diye konuştu. Şartları sağlayan AVM'ler bakanlık tarafından ilan edilecek.

(İHA)