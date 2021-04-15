Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi "LPG Pass" hizmeti sunuyor - Son Dakika

Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi "LPG Pass" hizmeti sunuyor

15.04.2021 11:50
Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi

Petrol Ofisi, LPG Pass ile filosunda LPG'li araç bulunan şirketlere yönelik Türkiye'nin ilk ve tek "Filo Yönetim Sistemi" hizmetini sunuyor.

Petrol Ofisi, LPG Pass ile filosunda LPG'li araç bulunan şirketlere yönelik Türkiye'nin ilk ve tek "Filo Yönetim Sistemi" hizmetini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, filolarında LPG'li araç bulunan firmalar artık otogaz ihtiyaçlarını birçok avantaj sunan bir sistem dahilinde Petrol Ofisi istasyon ağından karşılayabilecek.

Petrol Ofisi, karma filoya sahip şirketlerin, araçlarını benzin ve motorin için AutoMatic, otogaz için de LPG Pass sistemine dahil ederek farklı yakıt ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabilmelerine olanak sağlıyor.

Firmalara farklı avantaj ve kazançlar sunan LPG Pass ile müşteriler kredi kartlarını eşleştirerek ÖDE-GEÇ hizmetinden faydalanabilecek. Araçlarından inmeden ve güvenli bir şekilde yapacakları PO/Gaz alımlarından kazançlı çıkacak. LPG Pass kullanan şirketler, yapılan yakıt alım bilgilerinin detaylarına istedikleri yerden ve 7 gün 24 saat ulaşabilecek, yakıt giderlerini kontrol altına alabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral, Petrol Ofisi istasyonlarının bireysel ve kurumsal müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran ve cazip ayrıcalıklar sunan birer hizmet noktası olduğunu belirterek, "Hayata geçirdiğimiz yeniliklerle müşterilerimize sağladığımız katkıları arttırmaya, çeşitlendirmeye ve sektörümüzde öncü olmaya devam ediyoruz. AutoMatic sistemi ile akaryakıtta sağladığımız Filo Yönetim Sistemi'ni, LPG Pass ile otogaza da taşıyarak tüm yakıt ihtiyaçlarını tek çatı altında ve Petrol Ofisi ayrıcalıkları ile en ideal çözüm olarak sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi LPG Kıdemli Müdürü Murat Çelik de PO/Gaz'ın kalite ve dolum konusunda yüzde yüz garanti veren yakıt emniyet sistemi ile Türkiye otogaz pazarında bir ilke imza attığını anımsatarak, "PO/Gaz'ın sunduğu ayrıcalıklar arasına, LPG Pass ile benzeri bulunmayan bir hizmet daha katılıyor. LPG Pass ile firmalar, LPG'li araçları için filo yönetim sistemine kavuşacaklar, hem indirim kazanıp hem de araçtan inmeden ödeme yapabilecekleri gibi araçlarının yakıt alımlarının takibi ve kontrolü gibi birçok avantaja da kolayca sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi LPG Pass hizmeti sunuyor
Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi LPG Pass hizmeti sunuyor
Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi LPG Pass hizmeti sunuyor

Petrol Ofisi, Akaryakıt, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi 'LPG Pass' hizmeti sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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