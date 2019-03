Lpg'li Araçları Kapalı Otoparklara Alacak Değişiklik İçin Çalışma Başladı

KAPALI OTOPARKLAR NİHAYET LPG'Lİ ARAÇLARA KAVUŞUYORLPG'li Araçlar Kapalı Otoparka Girebilir mi? Çok yakında evet, yönetmelikteki değişiklik için düğmeye basıldı. LPG'li Araçları Kapalı Otoparklara Alacak Değişiklik Hakkında Bilgiler!Trafikteki yaklaşık 5 milyon LPG'li araç için sevindirici haber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. 1996 yılından itibaren kapalı otoparklara kabul edilmeyen LPG'li araçların kabul edilmesi için çalışmalara başlandı. Özellikle Avrupa 'da LPG'li araçlar kapalı otoparklara serbestçe park edebiliyorken Türkiye 'de Avrupa standartlarını karşılayan otoparkların bulunmaması LPG'li araçlar için büyük problem teşkil ediyor. Trafikteki araçların yüzde 37,8'ini oluşturan LPG'li araç sahipleri sevindirici haberi almak için beklemeye başladı.Kapalı otoparkların gerekli altyapıya sahip olmaması sebebiyle 20 yıldır LPG ile çalışan araçların kapalı otoparklara girememesi ayıbı nihayet son buluyor. Kapalı otoparkların AB standartlarında havalandırma ve emniyet sensörlerine sahip olması yeterliyken, LPG'li araç sahibi müşteriler bu altyapıyı sağlamayan AVM'lere giremiyorlar. Ancak uzun yıllardır süren bu haksız durum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in LPG'li araçların kapalı otoparklara kabul edilmesi gerektiğine dair düşüncesini açıklaması ile değişme iklimine girdi. Şimdi gerek LPG kullanıcılarının, gerek kapalı otopark işletmelerinin ve gerekse LPG sektöründeki tüm paydaşlardan oluşan milyonlarca vatandaşın gözü-kulağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un, üç bakanlığın ortak yürüttüğünü duyurduğu çalışmanın tamamlanmasında.Otomobillerin yüzde 38,8'i LPG'li Türkiye İstatistik Kurumu 'nun ( TÜİK ), 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8'ini oluşturan 4 milyon 703 bin 163 araç LPG kullanıyor.LPG'li Araçları Yasaklayan Yönetmelikler Değişmeli – LPG'li Araçları Kapalı Otoparklara Alacak DeğişiklikLPG'li araçlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 17.08.2000 tarihli ve 24143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Arac¸ların I·mal, Tadil ve Montajı Hakkında Yo¨netmelikte Degˆis¸iklik Yapılmasına Dair Yo¨netmelik" doğrultusunda kapalı OTOPARK YASAĞI BAŞLADI.. Bu yönetmelik doğrultusunda, araçların arka ve ön camlarına"BU ARAÇ KAPALI YERLERE PARK EDEMEZ" yazan bir etiket yapıştırılmaya başlandı.LPG'li araçlara yönelik asıl yasaklama Aralık 2007'de 26735 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" teki, madde 60-4'te yer alıyor. Bu maddede "LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz" ifadesi yer alıyor.Oysaki Avrupa'nın birçok ülkesinde LPG'li araçların kapalı otoparklara girmesi serbest ve araçların LPG'li olduğunu belirten herhangi bir etiket veya benzeri bir tanımlama işareti bulunmuyor. Örneğin Fransa 'da emniyet valfi ile donatılmış LPG'li araçlar kapalı otoparklara serbestçe girebilirken; otoparkların girişinde "Emniyet valfine sahip olmayan LPG'li araçların girişi yasaktır" ibaresi Fransızca ve İngilizce olarak yer alıyor. Avusturya 'da otoparkların gaz kaçağı tespit cihazları ile donatılması şartı aranırken, Hong Kong 'ta otoparkların uygun havalandırma tesisatı bulundurması gerekiyor.BRC'nin Türkiye distribütörü 2A Mühendislik CEO 'su Kadir Örücü, LPG'li araçların kapalı otoparklara kabul edilmesine yönelik bakanlıklar düzeyinde başlatılan çalışmayı olumlu bulduklarını belirterek;"Sunduğumuz yüksek teknoloji ve güven, milyonlarca araç kullanıcısının on yıllardır süren deneyiminin yanı sıra bilimsel araştırmalarla kendini kanıtlamış durumda. Bununla birlikte LPG'li araçların kapalı otoparklara girememesinin asıl muhatabı aslında Avrupa Standartlarını karşılayamayan AVM'ler idi.Gelişmiş ülkelerde LPG'li araçların kapalı otoparklara serbestçe park edebildiği bilinen bir gerçek iken; ne yazık ki başta AVM'ler olmak üzere kapalı otopark inşa edilen noktalarda gerekli havalandırma ve sensör cihazlarının konuşlandırılmasından imtina edildi. Bu durum, milyonlarca vatandaşın, bu AVM'lerin müşterilerinin yıllardır görmezden gelinmesine ve mağdur edilmesine sebep oluyor.TOBB LPG Meclisi sektörü temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğüne 2007 yılında bir rapor sunmuştu. Söz konusu raporda da yer aldığı üzere, aslında LPG'li araçların güvenlik önlemleri en üst düzeyde alındığı için; taşıdığı riskler standart benzinli ve dizel araçlardan çok daha düşüktür. Konuyu bilimsel çalışmalar ışığında ele aldığımızda LPG'li araçların kapalı otoparklara girmesinde hiçbir mahzur bulunmuyor.Kapalı otoparkların gerekli havalandırma teknik yeterlilik düzeyine çıkarılmasını yönelik tedbirlerin alınması ve yönetmeliklerdeki engelleyici maddelerin revize edilmesi ile; bu sorunun ivedilikle çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz. Bakanlıklarımızın başlattığı bu konudaki çalışmalarını destekliyoruz ve çok yerinde buluyoruz. Türkiye'ye yakışmayan bu ayıbın bir an önce giderilmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.