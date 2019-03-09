Lpg'li Araçları Kapalı Otoparklara Alacak Değişiklik İçin Çalışma Başladı

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu

ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur