Lpg'li Araçta Çıkan Yangın Korkuttu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta park halindeki LPG'li otomobilin elektrik kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kahramanmaraş
'ta park halindeki LPG'li otomobilin elektrik kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi
, Hükümet
Bulvarı üzerinde meydana geldi. 46 VF 409 plakalı otomobil park halinde iken iç kısmından yanmaya başladı. LPG'li araçta çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Elektrik kablolarının şase yapması sonucunda çıktığı iddia edilen yangını, araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar müdahale ederek söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Sürücünün talebi olmaması üzerine rapor tutulmadı. Araç
çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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