Son Dakika Haberleri: Lpg'li Araçta Çıkan Yangın Korkuttu

Lpg'li Araçta Çıkan Yangın Korkuttu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta park halindeki LPG'li otomobilin elektrik kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Lpg'li Araçta Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta park halindeki LPG'li otomobilin elektrik kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi, Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. 46 VF 409 plakalı otomobil park halinde iken iç kısmından yanmaya başladı. LPG'li araçta çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Elektrik kablolarının şase yapması sonucunda çıktığı iddia edilen yangını, araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar müdahale ederek söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Sürücünün talebi olmaması üzerine rapor tutulmadı. Araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı

Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:39:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lpg'li Araçta Çıkan Yangın Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]