Son Dakika Haberleri: LPG'li otomobil alev alev yandı
Son Dakika Yerel LPG'li otomobil alev alev yandı

LPG'li otomobil alev alev yandı

1 saat önce

LPG'li otomobil alev alev yandıKONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

LPG'li otomobil alev alev yandı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Konya Ankara Karayolu kenarı Cezaevi Sokak girişinde bir apartmanın yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan Mustafa Aktan'a ait 42 BYV 60 plakalı LPG'li olduğu öğrenilen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otomobil alev alev yanarken olay itfaiye ve polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin binaların yakınında olması endişeye neden olurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye tarafından soğutma çalışması yapılmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

LPG'li otomobil alev alev yandı

Konya, Kulu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:01 Kaynak: İHA
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