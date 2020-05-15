LPG'li otomobil alev topuna döndü...Patlama anları kamerada - Son Dakika

LPG'li otomobil alev topuna döndü...Patlama anları kamerada
Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında LPG'li aracın zaman zaman patlaması korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Araç kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale döndü.
Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi Şehit Halit Serdar sokakta park halinde olan 10 ACR 935 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. LPG'li olduğu öğrenilen anan otomomil zaman zaman patlamalara neden oldu. Patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bu anlar ise kameralara yansıdı. Kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:24 Kaynak: İHA
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