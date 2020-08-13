LPG'li otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

LPG'li otomobil alevlere teslim oldu

TOKAT - Tokat- Sivas kara yolunda motor kısmından alev alan LPG'li otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'tan Sivas istikametine seyir halinde olan Mehmet t idaresindeki Renault Laguna marka 60 AAR 852 plakalı otomobil alevlere teslim oldu. Kızıleniş mevkiinde motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü otomobilini yol kenarında durdurarak ailesini araçtan tahliye etti. Biranda alevler içinde kalan otomobile yoldan geçen sürücülerin yangın tüpü ile müdahalesi ise yetersiz kaldı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yol çalışmaları nedeni ile ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda zor anlar yaşadı. Araçlarını sağlı sollu park ederek itfaiye ekiplerine güvenli yol açan sürücülerin yardımı ile olay yerine ulaşan itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yangın, bir kaç dakika süren çalışma ile söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi Mehmet T. hararet yapan aracından dumanlar çıkması nedeni ile aracı yol kenarına park ederek ailesini araçtan çıkmasını sağladığını kaydetti.

Yangın sırasında trafiğe kapatılarak araç kuyruğunun olduğu yol itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Olay mahallinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı.