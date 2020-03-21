LPG'li otomobil yandı - Son Dakika

LPG'li otomobil yandı
6 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün park ettiği LPG'li otomobil yandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün park ettiği LPG'li otomobil yandı.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Göl Sokak'ta meydana geldi. Uzun yoldan gelen Ersin Hander 16 HAD 92 plakalı otomobilini evinin önünde park etti. Otomobilinden inip biraz uzaklaştıktan sonra araçta patlama sesi duyuldu, ardından araçta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak