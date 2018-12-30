Lpg'li Otomobilde Patlama: 1 Yaralı
19 dakika önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Osman Tüfekçi
, İnönü Bulvarı Çamlıyol kavşağı yakınında park halinde bulunan 01 VCG 41 plakalı LPG'li otomobilinde çakmakla sigara yakmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamada ağır yaralanan sürücü Tüfekçi, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.
Tüfekçi ve patlamadan etkilenerek baygınlık geçiren Özcan Boyukısa olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis
ekipleri, patlamanın yaşandığı araçta incelemede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:30 Kaynak: AA
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