LPG'li Otomobilde yaşanan gaz kaçağa paniğe neden oldu - Son Dakika

LPG'li Otomobilde yaşanan gaz kaçağa paniğe neden oldu
28.05.2021 18:00
Sivas'ta LPG'li otomobilde yaşanan gaz kaçağı gaz paniğe neden oldu, yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken ekipler gazı tahliye ettiEdinilen bilgilere göre olay Diriliş Mahallesi 25.sokakta meydana geldi.
Sivas'ta LPG'li otomobilde yaşanan gaz kaçağı gaz paniğe neden oldu, yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken ekipler gazı tahliye etti
Edinilen bilgilere göre olay Diriliş Mahallesi 25.sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan S.Ç'ye ait 58 FE 396 plakalı otomobilden gaz sızıntısı olduğunu fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerince şerit çekilen yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ise gazı tahliye ederek müdahalede bulunurken olay yerine gelen LPG ustası ise tankı sökerek gaz sızıntısını kontrol altına aldı. - SİVAS
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