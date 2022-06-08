LPG yüklü tankerin devrildiği TEM Otoyolu 4,5 saat sonra trafiğe açıldı

BOLU - Bolu'da, seyir halindeyken devrilen LPG yüklü tanker sebebiyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu 4,5 saat süren çalışmaların ardından tankerin kaldırılmasıyla açıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Ulusu mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 34 DEV 265 plakalı LPG yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi. Tanker yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada, tanker sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyol trafiğe kapandı

Kazanın ardından TEM'in Ankara yönü trafiğe kapanırken, trafik akışı Gerede Bağlantı yolundan D-750 Karayoluna yönlendirildi. İstanbul istikametine ise trafik, Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Cankurtaran Tesisleri önünden tekrar Ankara istikametine çevrilerek Çamlıdere kavşağı D-750 Karayoluna yönlendirildi.

Kaza yapan tankerde sızıntı riskine karşı önlem alan ekiplerin 4,5 saatlik çalışması sonucu araç yoldan kaldırılarak emniyet şeridine çekildi. Yol üzerinde yapılan temizlik çalışmaları sonunda TEM'in Ankar yönü 2 şeritten, İstanbul yönü ise 3 şeritten trafiğe açıldı.