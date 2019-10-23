Son Dakika Haberleri: LPG tankerinde yangın
Son Dakika Güncel LPG tankerinde yangın

LPG tankerinde yangın

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangında, boş LPG tankeri kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangında, boş LPG tankeri kullanılamaz hale geldi.

TEM otoyolu Edirne istikameti Saray gişeler mevkisinde, Mecit Girgin idaresinde seyir halindeki 34 HM 3201 plakalı boş LPG tankeri, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden Girgin, yol kenarına park ettiği araçtan hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

İçinde gaz bulunmayan tanker, kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, polis ve karayolları ekipleri de trafik akışını durdurarak önlem aldı.

Çalışmanın ardından trafik normale döndü.

LPG tankerinde yangın

Tekirdağ, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uşak'ta yangın faciası! Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil oyun kurmaktır Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezdi: 12 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 00:42:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LPG tankerinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]