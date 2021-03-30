LPG tankerindeki patlamaya 15 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

LPG tankerindeki patlamaya 15 yıla kadar hapis talebi

30.03.2021 13:33
LPG tankerindeki patlamaya 15 yıla kadar hapis talebi, System.String[]

Kocaeli'nde 2017 yılında LPG tankerinde çıkan yangında bir kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı olayda Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada olayda kusurlu bulanan 4 kişiye, 15 yıla kadar hapis cezası verilmesine talep etti.

Kocaeli'nde 2017 yılında LPG tankerinde çıkan yangında bir kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı olayda Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada olayda kusurlu bulanan 4 kişiye, 15 yıla kadar hapis cezası verilmesine talep etti.

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 29 Nisan 2017 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habaş'a ait LPG tankeri, tanklarda bulunan LPG yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı. Boşaltma işleminden sonra Serdar 2 adlı, gemilere gıda ürünleri ve personeli taşıyan tekne de boş durumdaki tankere yanaştı. Bu sırada teknede çıkan yangın gemiye sıçradı. Gemide bulunan bir tanker alev aldı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi yangını söndürmek için harekete geçti. Büyük uğraşlar sonucu yangın söndürülürken yangından etkilenen 9 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bir kişide suda boğularak hayatını kaybetti.

"15 yıla kadar hapis"

Olayla ilgili görülen davanın 13. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Cumhuriyet Savcısı, Habaş'ın usulsüz denize gaz boşalttığını belirterek 'Serdar2 teknesinin kaptanı Suat İspirli, Serdar2 isimli teknenin gündelik işçilerin işvereni Kemal Ham, Erdinç Gülen ve Cihat Turgut için 'taksirle öldürmeye ve yaralanmaya' sebep suçundan 2 yıl ile 15 yıl arasında cezalandırılmasına ve Habaş gemisinin 2. kaptanı Yavuz Pehlivanoğlu'nun beraatine mütalaa olunur' dedi.

"Bu olayın sorumlusu Habaş'tır"

Mütalaayı kabul etmediğini söyleyen Serdar 2 teknesinin kaptanı Suat İspirli, "Ben olaydaki suçumu ve kusurmu bilmek istiyorum. Ben teknemi 5 senedir aynı yere yerleştiriyorum. Bilirkişi 'yanmaz canyeleği' diyor. Yanmaz canyeleği Turkiye'de yok bile. Ben ne yaptım. Adamları denize mi attım, onları yaktım mı? Bu olayda en mağdur kişi benim. Teknem yandı, Ben yandım. Hayatım bitti, ailem yıkıldı. 4 yıldır bu olayın acısını çekiyorum. Bu olayın sorumlusu Habaş'tır" dedi.

Mahkeme ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre istemesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ

LPG tankerindeki patlamaya 15 yıla kadar hapis talebi
LPG tankerindeki patlamaya 15 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli, Tanker, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa LPG tankerindeki patlamaya 15 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım
Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak         
13:49
İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı         
13:31
Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti         
13:23
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il         
12:26
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 13:55:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: LPG tankerindeki patlamaya 15 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei