Lpg Tankında Uyuşturucu Sevkiyatı
1 saat önce
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, LPG tankında 19 kilogram eroin bulundu.
Şanlıurfa
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, LPG tankında 19 kilogram eroin bulundu.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siverek
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van
'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce ilçe girişinde durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği Sedef'in de yer aldığı aramada, LPG tankına gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirildi.
Sürücü uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:18 Kaynak: AA
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