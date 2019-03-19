Son Dakika Haberleri: Lpg Tankından Eroin Çıktı

Lpg Tankından Eroin Çıktı

1 saat önce

Çorum'un Alaca ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda LPG tankına gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Lpg Tankından Eroin Çıktı, System.String[]
Çorum'un Alaca ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda LPG tankına gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir aracı takibe alan narkotimler ilçe girişinde şüpheli aracı kontrollü bir şekilde durdurdu. Otomobilde bulunan Y.K. ve F.Y. adlı şüphelileri kimlik kontrolünden geçirdi. Şahısların yapılan üst aramasında F.Y. adlı şahsın üzerinde Ş.A. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik çıkması üzerine narkotimler zanlıları gözaltına aldı.

'SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI' F.Y. adlı zanlının kimlik bilgilerini yeniden sorgulayan polisler şahsın gerçek isminin A.D. olduğu ve 'hakaret, basit yaralama ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından arandığını tespit etti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan karar doğrultusunda dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan LPG tankı içerisine gizlenmiş 27 parça halinde 5 kilo 815 gram maddesi ele geçirildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen Y.K. ve A.D., tutuklanarak Sungurlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir? Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu Hakkında Soruşturma Açılan Mansur Yavaş'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:36:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lpg Tankından Eroin Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]