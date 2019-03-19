Son Dakika Haberleri: Lpg Tankından Eroin Çıktı

Lpg Tankından Eroin Çıktı

22 dakika önce

LPG tankından eroin çıktı Çorum polisinin yaptığı operasyonda operasyonda lpg tankına gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildiÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda lpg tankına gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Lpg Tankından Eroin Çıktı, System.String[]
LPG tankından eroin çıktı
Çorum polisinin yaptığı operasyonda operasyonda lpg tankına gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda lpg tankına gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir aracı takibe alan narkotimler ilçe girişinde şüpheli aracı kontrollü bir şekilde durdurdu. Otomobilde bulunan Y.K. ve F.Y. adlı yahısları kimlik kontrolünden geçirdi. Şahısların yapılan üst aramasında F.Y. adlı şahsın üzerinde Ş.A. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik çıkması üzerine narkotimler zanlıları gözaltına aldı.
'Sahte kimlikle yakalandı'
F.Y. adlı zanlının kimlik bilgilerini yeniden sorgulayan polisler şahsın gerçek isminin A.D. olduğu "hakaret, basit yaralama ve uyuşturucu madde ticaretinden " arandığını tespit etti. Nöbetçi Cumhuriyet savcılığından alınan karar doğrultusunda dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan LPG tankı içerisine gizlenmiş 27 parça halinde 5 kilo 815 gram maddesi ele geçirildi.
Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen Y.K. ve A.D tutuklanarak Sungurlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:24 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon 16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 20:46:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lpg Tankından Eroin Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]