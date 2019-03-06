Lpg Tankının İçinden 126 Paket Esrar Çıktı
1 saat önce
Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramalarda LPG tankına gizlenmiş 126 paket halinde toplam 6 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramalarda LPG tankına gizlenmiş 126 paket halinde toplam 6 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; kent merkezde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; LPG tankının içerisine gizlenmiş vaziyette 126 paket halinde toplamda 6 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Konuya ilişkin 1 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:39 Kaynak: İHA
40 Bin Lira Çaldı, "Türkiye Çok Gelişti" Dedi
Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Yakınları Öldü Sandı, Uyuyakaldığı Ortaya Çıktı
Trabzon Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi ile Kayınvalidesini Yaraladı, Teslim Oldu