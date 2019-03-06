Lpg Tankının İçinden 126 Paket Esrar Çıktı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramalarda LPG tankına gizlenmiş 126 paket halinde toplam 6 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramalarda LPG tankına gizlenmiş 126 paket halinde toplam 6 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; kent merkezde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; LPG tankının içerisine gizlenmiş vaziyette 126 paket halinde toplamda 6 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Konuya ilişkin 1 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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