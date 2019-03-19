Son Dakika Haberleri: Lpg Tankının İçine Uyuşturucu Saklanmış

Lpg Tankının İçine Uyuşturucu Saklanmış

1 saat önce

Çorum'un Alaca ilçesinde bir aracın LPG tankının içine gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir aracın LPG tankının içine gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından içinde Y.K. ve A.D'nin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan LPG tankının içine gizlenmiş 27 küçük poşet halinde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerden A.D'nin sahte kimlik kullandığı, "hakaret, basit yaralama ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Alaca, Çorum, Güncel
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