LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi - Son Dakika
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LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi

16.05.2022 18:34

LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi Kocaeli'de seyir halinde olan LPG tüpü yüklü aracın balatasında çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi

KOCAELİ - Kocaeli'de seyir halinde olan LPG tüpü yüklü aracın balatasında çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bir kişi ise yangın tüpü ile müdahale esnasında çıkan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi TEM Otoyolu Kandıra Gişeler çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaymaz idaresindeki LPG tüpü yüklü kamyonun sağ ön tekerinin balatasında yangın çıktı. Yangını fark eden Hasan Kaymaz ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı, yangına müdahale etti. İki arkadaş yangın tüpüyle kısa sürede olaya müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangına müdahale eden sürücünün arkadaşı, yangın tüpünden çıkan gazdan zehirlendi. Sağlık ekipleri, fenalaşan şahsa müdahale ederek hastaneye kaldırdı. LPG tüpü yüklü aracın patlamaması büyük bir faciayı önledi.

Olayı anlatan sürücü Hasan Kaymaz, "Balatadan yangın çıktığını fark edince aracı durdurduk ve yangın tüpü ile alevi söndürdük, daha sonra itfaiye ekipleri de gelerek soğutma çalışması yaptı. Aynı işte çalışan arkadaşım yanımdaydı beraber yangına müdahale ettiğimiz esnada yangın söndürücünün gazından zehirlendi, hastaneye kaldırıldı" dedi.

LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi
LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi
LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi
LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi
LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi - Son Dakika


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