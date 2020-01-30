LPG yüklü tankerde sızıntı: Rize-Trabzon yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel LPG yüklü tankerde sızıntı: Rize-Trabzon yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

LPG yüklü tankerde sızıntı: Rize-Trabzon yolu trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Rize-Trabzon yolu, LPG yüklü bir tankerdeki sızıntı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

LPG yüklü tankerde sızıntı: Rize-Trabzon yolu trafiğe kapatıldı, System.String[]

Rize- Trabzon yolu, LPG yüklü bir tankerdeki sızıntı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Rize-Trabzon yolu Trabzon istikameti Derepazarı ilçe girişinde, LPG yüklü tankerdeki sızıntıyı fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemi olarak bölgenin elektriği de kesildi. Tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, sızıntı yaşanan tankerdeki LPG, bölgeye gelmesi beklenen başka tankere aktarılacak. Olay yerinde inceleme sürüyor.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Derepazarı, Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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