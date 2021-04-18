LPL 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu RoyalNeverGiveUp! - Son Dakika

LPL 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu RoyalNeverGiveUp!

LPL 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu RoyalNeverGiveUp!
Son Güncelleme: 19.04.2021 11:34

Özlediğimiz RNG geri döndü, MSI kupası için geliyorlar.

2021 LPL Bahar Mevsimi Finali'nde FunPlus Phoenix'i 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran RoyalNeverGiveUp uzun süreden sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bu sezon tamamen yeniden yapılanmaya giden ve genç oyuncularla muhteşem bir başarı elde eden bir devrin efsanesi RNG, MSI turnuvasında Çin bölgesini temsil etme hakkı kazandı.

Normal sezonu yalnızca üç mağlubiyetle kapatan ve mevsim finallerine en üst sıradan girmeyi başaran RNG ekibi kazananlar grubunda önce FPX'e 3-0 mağlup olmuş, ardından kaybedenler grubunda EDG'ye üstünlük sağlayarak büyük finalde FPX'in rakibi olmuştu.

Final serisinde rakibine oranla çok daha derli toplu görünen RNG, önceki seride aldığı mağlubiyetten ders çıkararak Nuguri ve Doinb'li FunPlus Phoenix'e hiç şans tanımadı ve dünyanın en iyi liginin en iyi takımı olduğunu kanıtladı. Alt koridordan sürekli fark yakalayan RNG, 'GALA' ve 'Ming"in olağanüstü oyunuyla maçları sürekli önde götüren taraftı. Üçüncü maçta attığı penta ve son maçta Tristana performansıyla finalin en değerli oyuncusu 'GALA' seçildi.

LPL 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu RoyalNeverGiveUp!

Sezon başında taraftarlar dahil kimse bu kadar başarılı olmalarını beklemiyordu. Yetenekli ve genç oyuncularla tecrübeli isimleri kadrosunda harmanlayan RNG'yi 2018 yılından sonra tekrar MSI'da izleyeceğiz. Final serisinin özet görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Çin Halk Cumhuriyeti, Phoenix, MSI, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar LPL 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu RoyalNeverGiveUp! - Son Dakika


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SON DAKİKA: LPL 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu RoyalNeverGiveUp! - Son Dakika
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