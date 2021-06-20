Çin ligi LPL'de bugün oynanan birbirinden zevkli üç serinin ardından 2.hafta karşılaşmaları sona erdi. Son şampiyon RNG önce OMG sonra da LNG Esports'a mağlup olurken LGD Gaming iyi gidişatını sürdürerek ligin tepe takımların JD Gaming'i yenmeyi başardı. Bu sezon beklentilerin çok üstüne çıkan Tarzan'lı LNG Esports 5-0'lık yenilmezlik serisiyle ligin zirvesine oturdu.
Hafta içi her gün ikişer seri, hafta sonu ise üçer serinin oynandığı LPL'de ikinci haftanın ilk üç gün sonuçlarını sizler için daha önce derlemiştik. Söz konusu habere ulaşabilirsiniz. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine de ulaşabilirsiniz.
LPL Yaz Mevsimi 2. hafta son dört gün sonuçları:
Perşembe
Thunder Talk Gaming 0 — 2 Top Esports
LNG Esports 2 — 1 FunPlus Phoenix
Cuma
RoyalNeverGiveUp 1 — 2 OhMyGod
Suning 2 — 0 Ultra Prime
Cumartesi
Victory Five 0 — 2 Rare Atom
EDward Gaming 2 — 0 Rogue Warriors
Thunder Talk Gaming 0 — 2 FunPlus Phoenix
Pazar
LGD Gaming 2 — 1 JD Gaming
Bilibili Gaming 0 — 2 Suning
LNG Esports 2 — 0 RoyalNeverGiveUp
İkinci hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Victory Five, Thunder Talk Gaming, Rogue Warriors ve RoyalNeverGiveUp galibiyet alamayan dört takım olarak ligin son sıralarını paylaşıyor. LNG Esports, EDward Gaming ve Team WE ise henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Üçüncü haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:
Son Dakika › Gamegar › LPL 2021 Yaz Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı: Tarzan'lı LNG Esports lider! - Son Dakika