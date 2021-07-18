LPL 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri tamamlandı - Son Dakika

LPL 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri tamamlandı

LPL 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri tamamlandı
Son Güncelleme: 20.07.2021 04:38

Çin ligi LPL'de Pazartesi gününden itibaren oynanan toplamda 16 serinin ardından altıncı haftayı EDward Gaming lider tamamladı.

Playoff potasının giderek kızıştığı dönemde şuana kadar ligin en kötü takımı gibi gözüken Rogue Warriors önce Suning, ardından Rare Atom'u mağlup ederek galibiyet sayısını dörde çıkardı. Son şampiyon RNG ve ligin köklü takımı Invictus Gaming için işler hala düzelmiş değil. Ligde 12. ve 14. sıraları paylaşan iki ekip mevsim finallerine kalamazsa yılın en büyük hayal kırıklığına imza atmış olacaklar.

Öte yandan geçtiğimiz mevsim büyük çıkış yakalayan Victory Five, en önemli oyuncularının transfer olmasından sonra ligin dibine demir atmış durumda. Çıktığı on maçta henüz galibiyeti bulunmayan Victory Five'ın bundan sonraki fikstürü de hiç kolay değil.

LPL Yaz Mevsimi 6. Hafta Sonuçları

Pazartesi

  • LGD Gaming 0 — 2 EDward Gaming
  • Rare Atom 1 — 2 FunPlus Phoenix

Salı

  • Bilibili Gaming 2 — 1 Thunder Talk Gaming
  • LNG Esports 1 — 2 Team WE

Çarşamba

  • Rogue Warriors 2 — 1 Suning
  • Ultra Prime 0 — 2 OhMyGod

Perşembe

  • Victory Five 0 — 2 RNG
  • Top Esports 2 — 0 Bilibili Gaming

Cuma

  • Thunder Talk Gaming 0 — 2 LGD Gaming
  • JD Gaming 2 — 0 Invictus Gaming

Cumartesi

  • Ultra Prime 1 — 2 Team WE
  • Rogue Warriors 2 — 1 Rare Atom
  • Top Esports 0 — 2 FunPlus Phoenix

Pazar

  • LNG Esports 2 — 1 OhMyGod
  • Suning 2 — 0 JD Gaming
  • EDward Gaming 0 — 2 RNG

Yedinci haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

LPL 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri tamamlandı
Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar LPL 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: LPL 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri tamamlandı - Son Dakika
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