Playoff potasının giderek kızıştığı dönemde şuana kadar ligin en kötü takımı gibi gözüken Rogue Warriors önce Suning, ardından Rare Atom'u mağlup ederek galibiyet sayısını dörde çıkardı. Son şampiyon RNG ve ligin köklü takımı Invictus Gaming için işler hala düzelmiş değil. Ligde 12. ve 14. sıraları paylaşan iki ekip mevsim finallerine kalamazsa yılın en büyük hayal kırıklığına imza atmış olacaklar.
Öte yandan geçtiğimiz mevsim büyük çıkış yakalayan Victory Five, en önemli oyuncularının transfer olmasından sonra ligin dibine demir atmış durumda. Çıktığı on maçta henüz galibiyeti bulunmayan Victory Five'ın bundan sonraki fikstürü de hiç kolay değil.
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Yedinci haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:
Son Dakika › Gamegar › LPL 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri tamamlandı - Son Dakika