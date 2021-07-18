LPL 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri tamamlandı

Playoff potasının giderek kızıştığı dönemde şuana kadar ligin en kötü takımı gibi gözüken Rogue Warriors önce Suning, ardından Rare Atom'u mağlup ederek galibiyet sayısını dörde çıkardı. Son şampiyon RNG ve ligin köklü takımı Invictus Gaming için işler hala düzelmiş değil. Ligde 12. ve 14. sıraları paylaşan iki ekip mevsim finallerine kalamazsa yılın en büyük hayal kırıklığına imza atmış olacaklar.

Öte yandan geçtiğimiz mevsim büyük çıkış yakalayan Victory Five, en önemli oyuncularının transfer olmasından sonra ligin dibine demir atmış durumda. Çıktığı on maçta henüz galibiyeti bulunmayan Victory Five'ın bundan sonraki fikstürü de hiç kolay değil.

LPL Yaz Mevsimi 6. Hafta Sonuçları

Pazartesi

LGD Gaming 0 — 2 EDward Gaming

Rare Atom 1 — 2 FunPlus Phoenix

Salı

Bilibili Gaming 2 — 1 Thunder Talk Gaming

LNG Esports 1 — 2 Team WE

Çarşamba

Rogue Warriors 2 — 1 Suning

Ultra Prime 0 — 2 OhMyGod

Perşembe

Victory Five 0 — 2 RNG

Top Esports 2 — 0 Bilibili Gaming

Cuma

Thunder Talk Gaming 0 — 2 LGD Gaming

JD Gaming 2 — 0 Invictus Gaming

Cumartesi

Ultra Prime 1 — 2 Team WE

Rogue Warriors 2 — 1 Rare Atom

Top Esports 0 — 2 FunPlus Phoenix

Pazar

LNG Esports 2 — 1 OhMyGod

Suning 2 — 0 JD Gaming

EDward Gaming 0 — 2 RNG

Yedinci haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde: