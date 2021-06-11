LPL 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ilk beş gün karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika

7 Haziran Pazartesi saat 12: 00'da IG vs Suning serisiyle başlayan 2021 Yaz Mevsimi karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Çin ligi LPL diğer liglere oranla çok daha fazla takım barındırdığı için maçlar haftanın tamamına yayılıyor. Bu sebeple ligi yakından takip etmek zorlaşıyor. İşte birinci hafta ilk beş gün karşılaşmalarının sonuçları:

7 Haziran Pazartesi

Invictus Gaming 2 — 1 Suning

Rogue Warriors 0 — 2 FunPlus Phoenix

8 Haziran Salı

Rare Atom 2 — 0 Oh My God

Edward Gaming 2 — 1 Bilibili Gaming

9 Haziran Çarşamba

Ultra Prime 1 — 2 FunPlus Phoenix

Victory Five 0 — 2 LNG Esports

10 Haziran Perşembe

ThunderTalk Gaming 0 — 2 JD Gaming

Rare Atom 2 — 1 LGD Gaming

11 Haziran Cuma

LNG Esports 2 — 1 Bilibili Gaming

Team WE 1 — 2 Suning

Haftanın geri kalanında bizleri birbirinden güzel dört seri bekliyor olacak. Yaz Mevsiminin iki şampiyonluk adayı JD Gaming ile Top Esports karşı karşıya gelirken onlara EDG vs IG serisi eşlik edecek. Edward Gaming yıllardır mağlup edemediği Invictus'a karşı şeytanın bacağını bu sefer kırabilecek mi? İşte takvim:

12 Haziran Cumartesi

12: 00 JD Gaming vs Top Esports

14: 00 Edward Gaming vs Invictus Gaming

13 Haziran Pazar

12: 00 LGD Gaming vs Ultra Prime

14: 00 Team WE vs ThunderTalk Gaming