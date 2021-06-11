LPL 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ilk beş gün karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika

7 Haziran Pazartesi saat 12: 00'da IG vs Suning serisiyle başlayan 2021 Yaz Mevsimi karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Çin ligi LPL diğer liglere oranla çok daha fazla takım barındırdığı için maçlar haftanın tamamına yayılıyor. Bu sebeple ligi yakından takip etmek zorlaşıyor. İşte birinci hafta ilk beş gün karşılaşmalarının sonuçları:
7 Haziran Pazartesi
Invictus Gaming 2 — 1 Suning
Rogue Warriors 0 — 2 FunPlus Phoenix
8 Haziran Salı
Rare Atom 2 — 0 Oh My God
Edward Gaming 2 — 1 Bilibili Gaming
9 Haziran Çarşamba
Ultra Prime 1 — 2 FunPlus Phoenix
Victory Five 0 — 2 LNG Esports
10 Haziran Perşembe
ThunderTalk Gaming 0 — 2 JD Gaming
Rare Atom 2 — 1 LGD Gaming
11 Haziran Cuma
LNG Esports 2 — 1 Bilibili Gaming
Team WE 1 — 2 Suning
Haftanın geri kalanında bizleri birbirinden güzel dört seri bekliyor olacak. Yaz Mevsiminin iki şampiyonluk adayı JD Gaming ile Top Esports karşı karşıya gelirken onlara EDG vs IG serisi eşlik edecek. Edward Gaming yıllardır mağlup edemediği Invictus'a karşı şeytanın bacağını bu sefer kırabilecek mi? İşte takvim:
12 Haziran Cumartesi
12: 00 JD Gaming vs Top Esports
14: 00 Edward Gaming vs Invictus Gaming
13 Haziran Pazar
12: 00 LGD Gaming vs Ultra Prime
14: 00 Team WE vs ThunderTalk Gaming
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