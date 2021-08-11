LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi!

Play-off potasına son sıradan girmeyi başaran Oh My God ekibinden Creme ise mevsimin çaylağı ödülüne uygun görüldü.

En iyi birinci beşlide ligin sonlarına doğru galibiyet serisi yakalayan son şampiyon RNG'den Xiaohu ve Ming yer aldı. Öte yandan LNG Esports'un play-off'lara kalmasındaki en büyük etken olan Tarzan, mevsimin en iyi ormancısı seçildi.

Sezonun En Değerli Oyuncusu: FPX Doinb

Galibiyet oranı: %71.8

KDA: 6.39

Hasar katkısı: %24.9

Skor katkısı: %72.1

Dakika başına hasar: 548

En İyi Çaylak: OMG Creme

Dakika başına hasar: 533

Skor katkısı: %72.3

KDA: 3.75

İlk kan oranı: %27.3

MVP seçilme sayısı: 7

Sezonun En İyi Beşlisi: Xiaohu, Tarzan, Doinb, Viper ve Ming

En İyi İkinci Beşli: Bin, Wei, Knight, LWX ve Meiko