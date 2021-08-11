LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi! - Son Dakika
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LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi!

LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi!

12.08.2021 00:34

Çin Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından yaz mevsimi ödülleri sahiplerini buldu. Ligi lider tamamlayan FunPlus Phoenix'in veteran orta koridor oyuncusu Doinb, sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

Play-off potasına son sıradan girmeyi başaran Oh My God ekibinden Creme ise mevsimin çaylağı ödülüne uygun görüldü.

En iyi birinci beşlide ligin sonlarına doğru galibiyet serisi yakalayan son şampiyon RNG'den Xiaohu ve Ming yer aldı. Öte yandan LNG Esports'un play-off'lara kalmasındaki en büyük etken olan Tarzan, mevsimin en iyi ormancısı seçildi.

Sezonun En Değerli Oyuncusu: FPX Doinb

  • Galibiyet oranı: %71.8
  • KDA: 6.39
  • Hasar katkısı: %24.9
  • Skor katkısı: %72.1
  • Dakika başına hasar: 548

En İyi Çaylak: OMG Creme

  • Dakika başına hasar: 533
  • Skor katkısı: %72.3
  • KDA: 3.75
  • İlk kan oranı: %27.3
  • MVP seçilme sayısı: 7

Sezonun En İyi Beşlisi: Xiaohu, Tarzan, Doinb, Viper ve Ming

LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi!

En İyi İkinci Beşli: Bin, Wei, Knight, LWX ve Meiko

LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi!
Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi! - Son Dakika
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