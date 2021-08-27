LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin ilk finalisti FunPlus Phoenix! - Son Dakika
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LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin ilk finalisti FunPlus Phoenix!

LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin ilk finalisti FunPlus Phoenix!

28.08.2021 11:31

League of Legends'ın köklü espor organizasyonu FPX ekibi Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantileyen ilk LPL temsilcisi oldu.

LPL'de mevsim finalleri heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün kaybedenler grubu çeyrek final serisinde LNG Esports karşısında seriden 3-1 galip ayrılan Viper'lı EDward Gaming, bir sonraki turda mücadele edeceğini rakibini beklemeye başlamıştı.

BÜYÜK FİNALİN İLK İSMİ FUNPLUS PHOENIX

Kaybedenler grubu dördüncü turunda EDG'yi 3-2 mağlup ederek kazananlar grubuna yükselmeye hak kazanan Team WE ekibi, yarı finalde normal sezonu lider tamamlayan FunPlus Phoenix ile karşılaştı. LPL'de açık ara ligin en iyi takımı olarak görülen FunPlus Phoenix, yaz mevsiminin çıkış yakalayan takımlarından Team WE'yi 3-0 yenerek adını büyük finale yazdırdı.

Normal sezonun en değerli oyuncusu Doinb, gösterdiği performansla takımının başarısındaki ana rolü üstleniyor. 2019 yılında Dünya Şampiyonası'nı kazanırken dahi bu seviyeye çıkamayan Doinb, daha öncesinde emekli olma kararı almış fakat evlendikten sonra bu kararından vazgeçmişti. Aradan geçen iki senede formunu korumayı başaran yıldız orta koridor oyuncusu takımını bir kez daha Dünya Şampiyonası'na taşımayı başardı.

TEAM WE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI ŞANSI HALA SÜRÜYOR

FPX karşısında her ne kadar varlık gösteremese de Team WE, önceki turlarda hem EDG hem de Rare Atom'u mağlup etmeyi başarmıştı. Bugünkü sonuçla birlikte tekrardan kaybedenler grubuna düşen Team WE, EDward Gaming ile rövanş mücadelesine çıkacak. Seriden mağlup ayrılmaları durumunda Dünya Şampiyonası bileti için Bölgesel Finaller'de başarı kovalayacaklar. LPL 2021 Yaz Mevsimi play-off serilerinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
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