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LPL ve ONE Esports yeni uluslararası medya ortaklıklarını duyurdu! - Son Dakika

LPL ve ONE Esports yeni uluslararası medya ortaklıklarını duyurdu!

22.06.2021 12:04
LPL ve ONE Esports yeni uluslararası medya ortaklıklarını duyurdu!, System.String[]

LPL'in dünyanın geri kalanına açılması için önemli bir adım

Çin ligi LPL Singapur merkezli espor, medya şirketi ONE Esports ile uluslararası medya ortaklıklarını duyurdu. Espor alanının önde gelen haber sitelerinden biri olan One Esports, artık LPL'in dünyaya açılan kapısı olacak. Takımlar, oyuncular ve ligin dinamikleri hakkında gerekli bilgilerin Asya haricindeki bölgelere aktarılmasını sağlayacak.

Çin'deki espor ekosisteminin büyüklüğü merak uyandırıcı

için söz konusu medya ortaklığının önemi bir hayli fazla. Çünkü Çin'deki var olan devasa League of Legends espor habitatı hakkında dünyanın geri kalanı çok az bilgiye sahip. Yalnızca İngilizce dilinde yayınlanan maçları izleyerek fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Oyuncuların birçoğu İnstagram, Facebook, Twitter gibi popüler sosyal medya sitelerini kullanmıyor. Aynı şekilde takımlar ve espor yöneticilerinin Avrupa ve Amerika merkezli medya unsurlarıyla olan bağlantısı yok denecek kadar az. Bunun yanı sıra İngilizce bilen kişi sayısı çok az olduğu için iletişim kurmak da zor oluyor. Çin'in Weibo ve DouYu gibi yerli yayın sitelerinde oyuncuların bireysel yayınları veya lig maçları on milyonlarca kişi tarafından izleniyor. En basitinden FunPlus Phoenix'in orta koridor oyuncusu DoinB'nin 8-9 milyon izleyici sayısına ulaştığını görüyoruz. Twitch gibi sitelerdeki izlenme rakamlarından yüzlerce kat daha fazla etkileşim meydana geliyor. Bu da Çin'deki inanılmaz büyük espor ekosistemini daha da merak edilir kılıyor.

Bazı League of Legends oyuncularının Weibo takipçi sayısı:

FPX Doinb —  5.1 milyon

RNG Uzi  — 5.5 milyon

TES JackeyLove  — 2.6 milyon

IG TheShy  — 2.1 milyon

IG Rookie  — 3.5 milyon

ONE Esports hakkında bilmemiz gerekenler

One Esports haber siteleri ve sosyal medya aracılığıyla espor haberciliği yaparken aynı zamanda büyük espor turnuvaları düzenleyen bir oluşumdur. Espor oyuncularının kendini göstermesine imkan sağlar. Bunun yanında dünyanın en büyük 5 espor sitesinden biri olan ' nin sahibidir. Takımlar ve oyuncular hakkında haberleri, arka plandaki derin hikayeleri taraftarlar ile buluşturur. Bir nevi topluluk ile espor dünyası arasında köprü görevi üstlenir.

LPL ve ONE Esports yeni uluslararası medya ortaklıklarını duyurdu!
LPL ve ONE Esports yeni uluslararası medya ortaklıklarını duyurdu!

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Espor, Medya, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar LPL ve ONE Esports yeni uluslararası medya ortaklıklarını duyurdu! - Son Dakika


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